Palermo, lanciano una bici mentre passa il treno a Tommaso Natale: fiamme e danni

È successo davvero, come testimonia un video pubblicato da Mobilita Palermo. Qualcuno ha lanciato una bicicletta da un cavalcavia mentre passava il treno. Un gesto che avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi del danno al mezzo e delle inevitabili ripercussioni sulla linea ferroviaria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mobilita Palermo (@mobilita.palermo)

È successo ieri alla stazione di Tommaso Natale. La bici, a contatto con la linea elettrica, ha preso fuoco e ha danneggiato il pantografo del treno, ovvero la presa di corrente che sta sui veicoli ferroviari e che prende l’elettricità necessaria per far viaggiare i treni.

Tanti i commenti di incredulità al video pubblicato sui social: "Quella fermata è priva di qualsiasi regola, sono tanti gli utenti che da parecchio tempo lamentano problemi di sicurezza". E ancora: "Palermo ha bisogno di controlli. Da quando hanno incentivato l'uso di bici elettriche e scooter,accessibili a chiunque, ragazzini non in grado di capire realmente l'entità delle loro azioni non fanno altro che causare danni e disagi. Servono controlli severi e continui". "È drammatico il fatto che in questa città esista tanta gente malata di individualismo, che odia la collettività e il bene comune".

