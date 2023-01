Palermo, auto abbandonata in fiamme a pochi metri dall'ospedale dei Bambini

Auto in fiamme questa mattina intorno alle 11, nella zona dell'Albergheria a Palermo. In fiamme una Lancia Y abbandonata da tempo in via Andrea Vesalio, all'altezza del Cus e a pochi metri dall'0spedale dei Bambini.

Nella stessa strada ci sono almeno altre due auto, più una terza a pochi metri da lì, senza assicurazione e già segnalati alle autorità competenti dai residenti.

Sulla presenza dei mezzi abbandonati nel quartiere era intervenuta un paio di settimane fa l'associazione Comitati civici Palermo chiedendo un intervento per la loro rimozione. «L'Albergheria è un quartiere accogliente, lo sappiamo tutti - si legge in un recente post nella pagina Facebook dell'associazione -. Ma c'è una strada, la via Andrea Vesalio, che accoglie a braccia aperte non solo gli sbarazzi di tutte le case di Palermo, ma anche le auto abbandonate. Ne abbiamo individuate tre nella stessa via, dove erano stati abbandonati altri mezzi a suo tempo segnalati a chi di competenza. Una quarta la possiamo ammirare in via Diego Orlando, sempre all'Albergheria. E dire che non ci troviamo in periferia, siamo in pieno centro, a pochi metri di distanza da Palazzo Reale, dalla sede della Regione Siciliana e dalla questura centrale, ma questo non sembra scoraggiare proprio nessuno».

© Riproduzione riservata