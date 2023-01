Monreale, appello per adottare il cane che ha vegliato il padrone morto in casa

Un appello per adottare il cane che ha vegliato per giorni il padrone morto in casa a Monreale è stato lanciato sui social. Ieri, la triste notizia del decesso di un 54enne, trovato senza vita nella sua abitazione di via Fecatello Pantuso, nei pressi della circonvallazione. L'uomo è stato trovato dai vigili del fuoco che hanno forzato la porta dopo che i vicini avevano lanciato una segnalazione. I pompieri hanno trovato l'animale accanto al cadavere.

Poche ore dopo, su Facebook, è apparso sul profilo di Claudia Zurlini, una foto del cane e un appello affinchè qualcuno lo adotti. "Emergenza Monreale, il proprietario è stato trovato morto in casa, deceduto da giorni, c'è questo cane (la foto non è recente) che ha urgentemente bisogno di aiuto, maschio che adesso ha circa 2 anni, chi può aiutare prima che finisca in canile?"

Il 54enne, che viveva in casa da solo, sarebbe morto a causa di un malore e adesso il cane è senza qualcuno che si prenda cura di lui. Ecco perchè Claudia Zurlini che sul suo profilo si definisce animalista lancia un appello affinchè qualcuno possa rispondere e prendere con se il cane.

