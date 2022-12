Truffa online ad un'anziana di Palermo, svuotato il libretto postale chiuso in cassaforte

Aumentano le truffe sui conti bancari che ora finiscono nelle mani degli avvocati dei clienti che sperano in un risarcimento. Come il caso, ancora aperto, che riguarda una pensionata titolare di un libretto di risparmio postale, al quale era stata obbligatoriamente associata una carta di prelievo e versamento collegata. La signora l’aveva utilizzato una sola volta e l’aveva poi messa in cassaforte a casa, dove vive da sola. Ad agosto scorso, era andata nel proprio ufficio postale per reinvestire in altro prodotto i 13 mila euro fino a quel momenti depositati in un libretto di risparmio.

Con amara sorpresa, l’operatore le riferiva che il libretto era stato estinto e che il suo saldo era pari a zero.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Connie Transirico

© Riproduzione riservata

