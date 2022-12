L'omicidio di Villabate, «Dopo il post ho chiesto aiuto, troppo tardi»

«Ho letto il post mentre stavo andando a letto. Inizialmente pensavo fosse uno scherzo, poi ho capito che si poteva consumare un dramma. Così ho chiamato i carabinieri». Maurizio Licata è originario di Caltanissetta e lavora nelle Marche. Era amico di Salvatore Patinella, insieme avevano studiato all’Accademia delle Belle arti di Palermo, avevano frequentato un corso di progettista di moda. «Speravo che la mia telefonata fosse servita a salvargli la vita. Credevo che si volesse suicidare lui» racconta Licata. «Poi, dopo che mi hanno detto cosa era accaduto, ho capito. È una tragedia. Siamo social, ma in fondo in questa vita siamo soli. Il messaggio su Facebook è l’ennesimo esempio. Non avrà avuto nessuno con cui condividere questo dolore».

Un articolo di Umberto Lucentini oggi sul Giornale di Sicilia

