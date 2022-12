Palermo, chiusi per 5 giorni altri quattro locali: in piazza Unità d'Italia arredi sulla pista ciclabile

La polizia municipale ha sanzionato quattro locali a Palermo su esposti dei residenti in piazza Unità d’Italia, in via Nunzio Morello e due in piazza Sant'Anna.

Nel primo locale, in piazza Unità d’Italia, gli agenti della municipale hanno trovato arredi e attrezzature sul marciapiede e sulla pista ciclabile davanti al pub. Il Suap ha disposto la chiusura di 5 giorni dell’attività.

Nel secondo locale, in via Nunzio Morello, era in corso un intrattenimento musicale, oltre l’orario consentito. Sono scattate multe per cinquemila euro e 5 giorni di attività chiusa.

Anche nei locali in piazza Sant'Anna, erano in corso serate musicale con la presenza di numerosi avventori. Anche in questo caso multe e chiusura dei locali per 5 giorni. Nel corso dei controlli gli agenti della polizia municipale hanno notificato due provvedimenti di chiusura, in due locali, uno in via dei Candelai, l’altro in corso Vittorio Emanuele.

