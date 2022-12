«Questo è il suo nuovo Pin»: c'è un'altra truffa su carte e bancomat, ecco come avviene

C'è una nuova truffa che viene commessa ai danni di quanti hanno un conto corrente. È quanto denuncia la Fabi Palermo.

«L'ultima trovata dei malintenzionati - dice Gabriele Urzì segretario provinciale Fabi Palermo - consiste nell’invio di un messaggio fasullo in coda a quelli veri della banca con il quale si comunica il Pin della nuova carta in emissione, che non viene mai inviato con queste modalità».

Contestualmente la vittima riceve una telefonata da un falso servizio clienti che in precedenza ha trafugato la carta. A questo punto il falso operatore del servizio clienti aiuta la vittima ad attivare la carta mediante un falso link inviato che apre un ambiente informatico del tutto uguale a quello della propria banca, dove digitare il vecchio pin e il nuovo (è identico, ma spesso la vittima non lo sa). I truffatori di notte si recano al bancomat e utilizzano la nuova carta, che a quel punto è pienamente operativa, e prelevano tutto ciò che possono fino a quando il malcapitato non se ne accorge.

