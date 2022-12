Covid, pronto soccorso e reparti di nuovo pieni negli ospedali di Palermo

Pronto soccorso pieni in questo lungo ponte dell’Immacolata a Palermo. Tanti i ricoveri anche per i malati di Covid che non riescono a trovare un posto nei reparti. La situazione è tornata di nuovo di emergenza come nei mesi caldi della pandemia. Nei vari nosocomi cittadini è difficile trovare posti letto per essere ricoverati. I reparti dedicati all’ospedale Cervello o le zone grigie negli ospedali sono pieni. Anche in terapia intensiva i ricoveri sono tornati a cresce. In alcuni pronto soccorso si registrano nuovamente ambulanze in fila. Ieri anche l’hub della Fiera del Mediterraneo è stato preso d’assalto da tanti palermitani per sottoporsi ai tamponi. Si sono formate lunghe code di auto nel drive in per i test.

«C’è una maggiore pressione sui pronto soccorso e sui reparti - conferma il commissario per l’emergenza Covid a Palermo Renato Costa - stanotte ci sono stati molti accessi. I numeri dei positivi sono in crescita così come quelli che si recano all’hub della Fiera per effettuare i tamponi».

