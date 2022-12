Primo piano inagibile, doppi turni per 540 bambini della succursale Garzilli di Palermo

Circa 540 bambini del plesso Trinacria, succursale dell’istituto Nicolò Garzilli, dalla prossima settimana saranno costretti a frequentare alternando lezioni mattutine e pomeridiane. Il primo piano dell’edificio, dopo un’ispezione condotta anche alla presenza dell’assessore all’Istruzione ed edilizia scolastica, Aristide Tamajo, è stato infatti dichiarato inagibile.

Come raccontato da alcuni genitori, le cui parole hanno trovato riscontro nel dirigente scolastico, Angela Mineo, i locali del piano superiore dell’Istituto sono da tempo ammalorati. L’edilizia scolastica cittadina da diversi anni soffre di svariate criticità a causa dell’assenza di lavori di manutenzione che tardano ad arrivare. «Abbiamo deciso di chiudere la scuola per i primi due giorni della settimana - racconta la dirigente scolastica - e da mercoledì daremo il via a delle rotazione che vedranno protagoniste tutte le classi, così da ridurre il più possibile i disagi a cui andremo incontro».

L’assessore Tamajo si è reso subito disponibile ad attivare dei fondi che la scuola potrà gestire in completa autonomia nella speranza che i tempi di attesa legati alla gara d’appalto e dei conseguenti lavori si accorcino il più possibile: «Speriamo che arrivino il prima possibile - prosegue la professoressa Mineo -, se tutto andrà bene dovremo essere pronti e tornare alla normalità alla fine del mese di gennaio».

