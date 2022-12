Gli bloccano una pagina, palermitano diffida Facebook e batte il colosso: tutto ripristinato

Si è dovuti arrivare ad una diffida per tutelare i propri diritti e proteggere i propri interessi. La formale intimazione è stata mandata al grande colosso Facebook da Giovanni Di Trapani, difensore di fiducia di Alessio Cardinale, proprietario del dominio www.patrimoniefinanza.com e della testata giornalistica di informazione economica e finanziaria “Patrimoni &Finanza”. Per sei mesi, a partire da giugno di quest’anno, tutti i post che Cardinale ha pubblicato, circa 400, sono stati puntualmente cancellati, senza alcun preavviso.

Il blocco totale dell’URL https://www.patrimoniefinanza.com avveniva con generico richiamo ad una “violazione degli standard della community di Facebook relativa allo spam”. Eppure, il sito collegato con questa pagina (www.patrimoniefinanza.com) è regolarmente funzionante e rispetta tutti gli standard di Facebook, della normativa nazionale e comunitaria, nonché la netiquette generale del Web, in virtù anche di un contratto commerciale ben definito, stipulato con le stesse Facebook Inc, Facebook Ireland Ltd e Facebook Italy s.r.l. La testata giornalistica che diffonde contenuti di pura informazione economica e finanziaria - senza alcun inserimento di pubblicità palese od occulta - raggiunge ogni mese più di 60.000 lettori che scaricano mensilmente oltre 600.000 pagine.

Da qui si può ben comprendere il danno causato a Cardinale al quale non veniva spiegato nemmeno perché ciò accadesse. “I post in questione, che richiamano i più disparati argomenti di finanza ed economia italiana ed europea – spiega il legale Giovanni Di Trapani - sono stati oggetto di ininterrotta cancellazione, senza distinzione dell’anno di pubblicazione – da quelli del 2020 a quelli più recenti, indifferentemente – e senza fornire la dovuta assistenza e la debita informazione, anche preventiva, su decisioni che sono contrarie alle più elementari norme di diritto privato e commerciale”. Oltre 200 infatti le segnalazioni inviate da Alessio Cardinale senza ricevere alcun riscontro.

“Per farci ascoltare io e il mio legale – spiega Cardinale - abbiamo deciso di trasmettere a Facebook Italy Srl, formale diffida, in italiano e in inglese, a mezzo posta elettronica certificata per intimare di cessare l’atteggiamento inaccettabile, ma ha ottenuto riscontro solo dopo oltre due mesi di attesa, con aggravio del danno subìto nel tempo”. Ora finalmente il magazine è stato riattivato e gradualmente tutti i post che erano stati cancellati stanno tornando visibili. “Un danno al mio lavoro che andava risarcito – conclude Cardinale – ma non voglio perdere tempo ancora dietro a atti burocratici e ancora meno nei tribunali perché so già che sarebbe una battaglia lunghissima. Sono contento che il problema sia stato risolto, anche se c’è voluta tanta pazienza perché è stato difficilissimo mettersi in contatto con qualcuno, chiunque del team Facebook, che potesse darmi assistenza. Incredibile come chi, agendo in perfetta regola delle norme possa subire inibizioni e ingiustizie non meritate”.

