I vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo sono intervenuti a Bisacquino per spegnere l’incendio in un’abitazione. Le fiamme sono partite dal tetto dell’immobile in via Duca. I pompieri sono intervenuti per evitare che le fiamme si propagassero all’intero edificio. Si stanno eseguendo le verifiche per stabilire le cause dell’incendio.

© Riproduzione riservata