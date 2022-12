Palermo, trovati 11 gatti morti in una scatola all'Addaura

A Palermo è stata sterminata un'intera colonia di gatti. 11 felini, quasi tutti di razza europea, sono stati trovati morti all'interno di una scatola di cartone. L'episodio è avvenuto nei pressi dell'Addaura, in via Giovanni Da Cartagena. All'appello mancherebbero un'altra ventina di gatti, tra cui diversi cuccioli.

A dare la sua testimonianza di quanto accaduto, una delle gattare della zona, Sonia Giacalone che dopo qualche giorno di assenza per motivi di salute ha trovato l'amara sorpresa: «Arrivata in via Giovanni Da Cartagena ho trovato il deserto, non c'erano più gatti. Era un'oasi felice - afferma la donna - addirittura un signore aveva costruito per la colonia delle casette per i mici per far sì che si riparassero dal freddo. E' chiaro - prosegue - che siano stati avvelenati perché non si spiegherebbero altrimenti tutte queste morti tutte assieme. Adesso, nello spiazzo sono tornati due-tre gatti e io vado spesso a controllare per paura che anche loro vengano uccisi».

