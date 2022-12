Balestrate, sullo scooter gli trovano cocaina e hashish e a casa semi di marijuana: arrestato

I carabinieri della stazione di Balestrate hanno arrestato un 31enne del luogo, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Un servizio alla circolazione stradale è stata l’occasione in cui i militari hanno fermato e controllato lo scooter condotto dal 31enne: l’esito della perquisizione è stato il rinvenimento di 24 dosi di cocaina e 4 di hashish, nonché circa 360 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso ai carabinieri di sequestrare 20 grammi di semi di marijuana e materiale vario per il confezionamento.

L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari di Palermo, che ha disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio analisi sostanze stupefacenti del Comando provinciale di Palermo per gli accertamenti di rito.

