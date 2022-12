Il contenitore con i numeri utilizzati nel corso della trasmissione televisiva Il lotto alle otto presentato oggi 4 febbraio 2010 in conferenza stampa a Roma Da domani si potra giocare in tutte le ricevitorie a un nuovo gioco il Lotto3 in abbinamento a una giocata al Lotto Puntando un euro in piu al giocatore viene assegnata una combinazione di tre numeri generata automaticamente dal sistema e indicata sullo scontrino di gioco ANSA ALESSANDRO DI MEO DBA