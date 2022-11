Incendiati cumuli di rami e foglie degli alberi appena potati allo Zen

Notte di incendi allo Zen a Palermo. Gli operai avevano potato numerosi alberi e arbusti. Gli scarti sono stati lasciati in via Sandro Pertini in attesa che venissero raccolti e portati in discarica. Il grosso cumulo di rami e foglie è stato incendiato. Le fiamme hanno illuminato il quartiere e il fumo è entrato nelle abitazioni. Per tutta la notte hanno lavorato i vigili del fuoco con diverse squadre per spegnere l’incendio. Solo all’alba il rogo è stato spento. Sono tuttora in corso le operazioni di bonifica.

© Riproduzione riservata