Palermo, una donna cade in casa e si frattura il femore: soccorsa dai vigili del fuoco

Una donna che si è fratturata il femore mentre si trovava in casa è stata soccorsa dai vigili del fuoco di Palermo. Per affidarla alle cure dei sanitari del 118 è stato necessario l’uso di una barella. La donna è stata imbracata e scesa con la scala dei pompieri. L’intervento in corso Pisani. E’ stato necessario chiudere la strada per consentire alle squadre di soccorso di intervenire. Una volta arrivata in strada è stata trasportata all’ospedale Civico.

