Palermo: è morto Domenico Marasà, anni di lotta a sostegno della medicina specialistica accreditata

Lutto nel mondo della sanità a Palermo. È morto Domenico Marasà, rappresentate della confederazione italiana per la tutela dei diritti in Sanità, portavoce del coordinamento intersindacale medicina specialistica di territorio (Cimest). Definito da tantissimi "grande guerriero", era malato da tempo ed è morto alle 3. Aveva 66 anni.

Ha studiato presso l' Istituto Salesiano Don Bosco e si è laureato in Medicina perso l'Università degli Studi di Palermo. Da sindacalista, tante le battaglie portate avanti negli anni. Sempre a fianco di chi opera nella sanità ed in particolare della specialistica accreditata.

Diffusa la notizia della morte sono stati tanti i messaggi di cordoglio sui social scritti da amici e colleghi del sindacato e della medicina che ne hanno sottolineato le sue risate, laq voce ferma, la lotta per una medicina giusta e umana. "Ci lascia la memoria storica della lotta alla specialistica accreditata esterna, spalle larghe, voce rauca e decisa, critico e razionale, Ora è ancora più dura il dovere di continuare anche per te caro Mimmo, Riposa in pace. Un forte abbraccio alla famiglia", scrive Elisa Interlandi. "Tutto il Centro Odontoiatrico si stringe commosso a Rosy ed ai familiari tutti. Un uomo, un medico, un sindacalista; un amico dal cuore grande che ha lottato tutta la vita, con disinteresse e passione, solo e soltanto per la Medicina del Territorio in Sicilia. Grazie Mimmo! Riposa in Pace", sta scritto. E ancora, Silvana Martorana: "Persona validissima preziosa sempre pronto a dare dei buoni consigli nonostante la fatica quotidiana".

I funerali si svolgeranno martedì 22 alle ore 10, nella chiesa di Sant’Ernesto a Palermo.

© Riproduzione riservata