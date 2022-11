Balestrate a lutto: morto il sassofonista Franco Valenti

Si è spento a Balestrate il sassofonista Franco Valenti. Il musicista, molto conosciuto nel paese marinaro in provincia di Palermo, aveva 78 anni. Ha fatto parte della banda musicale del paese e del gruppo Tetrafonix sax quartet.

«Oggi è un giorno triste per tanti di noi - scrive su facebook il sindaco di Balestrate Vito Rizzo - è salito in cielo il caro Franco Valenti. Una persona che ha vissuto per la musica e alla quale mi legano un’infinità di ricordi con la nostra banda musicale. Quanti anni di prove fianco a fianco! Tu sempre alla ricerca dello spartito, che raramente trovavi, ma poco importava perché le note le avevi nel sangue. Ti scorrevano dentro e arrivavano al tuo sax. Un abbraccio grande a tutta la famiglia Valenti.

Al sindaco si sono accodati tanti messaggi di commiato in queste ore. Tutti parlano di Valenti come una brava persona e un grande musicista. «Finché si sentirà suonare una banda musicale per il paese - scrive Rosario Palminteri - il pensiero andrà a Franco».

Francesco Noto scrive: «Non ci posso credere. L'anno scorso stavamo preparandoci per fare un gruppo. Un grande amico che se ne va. Franco, fantasia, simpatia e musicalità. Non sai quanto mi rattrista sapere di non venire a trovarti più in quel di balestrate. R.I.P. carissimo amico».

«Troppi ricordi per me, sono cresciuta con la sua musica, in amicizia e rispetto» - commenta Rosalba Domingo.

«Tra centinaia di messaggi di cordoglio, rose e cuori, l'ultimo saluto di un'amica: La musica lo accompagnerà anche oltre la vita....che possa riposare in pace».

