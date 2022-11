Palermo, scontro auto-scooter in viale Regione: un ferito e traffico impazzito

Incidente e traffico impazzito a Palermo, in viale Regione Siciliana, all'altezza della rotonda dell'ex Motel Agip. Un punto particolarmente delicato per tutta la circolazione della principale arteria della città, e infatti le conseguenze si sono fatte sentire, con rallentamenti e disagi per gli automobilisti in un orario, tra l'altro, abbastanza delicato, come può esserlo la mattina in orario d'ufficio, quando il traffico già di per se è poco scorrevole.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia municipale, a scontrarsi sono stati un'auto, una Mini Cooper, e uno scooter, un Piaggio Liberty. Un ragazzo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, in codice giallo, dal 118. Sul posto il personale dell'infortunistica della polizia municipale e quello della ditta Interventa, che ha messo in sicurezza la strada.

