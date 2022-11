Palermo, auto piomba sul portone di un ufficio comunale: 2 feriti, grave un usciere

Incidente questa mattina in via Giuseppe Garibaldi, a Palermo. Un’auto, una Citroen C3, ha sfondato il portone degli uffici comunali Settore Risorse Umane, finendo su un usciere che è rimasto ferito. Alla guida vettura c’era una donna che, secondo una prima ricostruzione, era entrata con la vettura nel cortile del palazzo nobiliare Ajutamicristo per lasciare qualcuno, poi si sarebbe sentita male e avrebbe perso il controllo dell'auto finendo sul portone.

L'usciere che si trovava in servizio è stato colpito in pieno ed è rimasto gravemente ferito: ha riportato diverse fratture. Scattati i soccorsi, sul posto sono giunte due ambulanze. Una ha trasportato la donna, anch'ella ferita, all'ospedale Civico di Palermo e un'altra ha condotto l'usciere comunale al Policlinico. Sul luogo dell'incidente è arrivata la polizia e i vigili urbani.

Ieri pomeriggio, sempre a Palermo, un altro grave incidente: un pedone è stato investito nei pressi della stazione centrale. S.I. di 63 anni di Cerda stava attraversando piazza Giulio Cesare per raggiungere i binari e prendere un treno quanto è stato colpito da un auto, una Fiat Panda guidata da un 76enne. Un'ambulanza ha soccorso il 63enne che è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Civico dove è stato operato alla testa.

© Riproduzione riservata