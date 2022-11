Imbarcazione si ribalta in mare, salvati quattro diportisti a Cefalù

Soccorso in mare della Capitaneria di Termini Imerese. Un’imbarcazione che è uscita oggi nella zona di della spiaggia Capo Plaja a Cefalù si è avvicinata pericolosamente alla scogliera a causa di un guasto al motore. L’imbarcazione in balia delle correnti e del vento si è rovesciata facendo finire in mare i quattro diportisti a bordo. Gli occupanti hanno poco prima lanciato l’allarme. I militari della guardia costiera sono arrivati nella zona e hanno recuperato gli uomini a mare. I quattro sono stati portati al porto di Termini Imerese e affidati alle cure dei sanitari del 118.

© Riproduzione riservata