Palermo, crollato il cornicione di una palazzina in via Cappuccinelle: strada chiusa

Ancora un crollo a Palermo, in via Cappuccinelle. Una parte del cornicione è finita sull'asfalto ieri sera. Per fortuna non ci sono stati feriti ma la paura è stata tanta. La strada è stata chiusa al transito in attesa che l’edificio venga messo in sicurezza. Sono

intervenuti i vigili del fuoco che hanno rimosso alcune parti che rischiavano di cadere. Nel luogo del crollo per le verifiche sono arrivati anche i tecnici della protezione comunale. Secondo una prima ricostruzione sarebbe già stato accertato che la palazzina non è in buone condizioni e che sono necessari degli interventi. Non sarà un’operazione semplice visto che dai controlli eseguiti dagli uffici il proprietario dell’immobile è morto da alcuni anni.

"Purtroppo ci risiamo - dice il consigliere comunale Ottavio Zacco - Una strada interdetta al transito a causa dell’incuria di chi continua a tenere intere palazzine totalmente abbandonate, senza avere rispetto per interi quartieri. Ringrazio i tecnici della protezione civile del comune di Palermo per l’immediato intervento e per aver limitato al massimo i disagi ai residenti e alle attività commerciali".

