La ventenne scomparsa sul traghetto: è quasi certo che si sia uccisa per amore

Avrebbe affidato a un messaggio inviato a un ragazzo al quale era interessata la decisione di farla finita la ragazza di 20 anni, Gaia, di origini palermitane, ma residente in Lombardia, scomparsa durante il viaggio su una nave Gnv da Genova a Palermo. Il messaggino, che intendeva mandare col cellulare, in cui chiedeva perdono per il gesto che stava per compiere, non è mai partito.

La ventenne avrebbe avuto una delusione amorosa. Il particolare rende ormai quasi certo che la ragazza si sia suicidata buttandosi dal traghetto. Il fratello di 16 anni ha dato l’allarme ieri mattina - la nave è partita da Genova giovedì sera ed è arrivata nel capoluogo siciliano ieri sera - perché al risveglio non ha trovato la sorella in cabina. L’imbarcazione è stata controllata e sono in corso ricerche in mare. Le forze dell’ordine stanno visionando anche le immagini delle telecamere del traghetto. La 20enne stava andando con il fratello, che è sotto choc, a trovare la nonna a Palermo.

