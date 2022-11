Porticello, tre minori in barca: si guasta il motore e vengono presi dal panico, salvati

I militari della Capitaneria di porto di Porticello (Santa Flavia) hanno salvato tre minori che erano in balia delle onde a bordo di un’imbarcazione. I tre ragazzi erano usciti in mare e un guasto al motore ha messo fuori uso il natante.

I tre sono stati presi dal panico e hanno iniziato a chiedere aiuto. A soccorrerli i militari della guardia costiera. Il personale della motovedetta, dopo avere rassicurato gli occupanti del natante impauriti e in stato di agitazione, hanno trainato l’unità consentendo così di fare rientro in porto in sicurezza. Arrivati al porto i ragazzi sono stati affidati alle famiglie, che nel frattempo erano state avvertite dalla sala operativa della guardia costiera.

