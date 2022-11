Palermo, grosso masso cade in strada a Monte Pellegrino: disagi e via chiusa

Un grosso masso è caduto in una stradina che porta in una parte di Monte Pellegrino, in quella che ciclisti e podisti amatoriale chiamano "la stradina delle antenne", visto che è da lì che i tecnici televisivi e della telefonia passano per recarsi ai ripetitori. Una strada, dunque, aperta al pubblico e dove passano automobili e non solo, anche abbastanza frequentata.

Questa mattina la sorpresa: nel bel mezzo la carreggiata (non larga, tra l'altra) è stato rinvenuto questo grosso masso. Non certo una novità per la zona, in passato spesso teatro di "massi caduti in strada". Probabilmente inevitabile, vista le caratteristiche della montagna, ma certamente non raro. Alcuni ciclisti hanno chiamato la polizia municipale, che è intervenuta sul posto, insieme ai vigili del fuoco, e hanno messo in sicurezza il tutto. La strada, in questo momento, non è percorribile.

© Riproduzione riservata