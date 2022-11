Palermo, tentata rapina al Maracanà: il titolare e i figli reagiscono, uno di loro ferito

Tentata rapina la notte scorsa al locale Maracanà, in via Imperatore Federico, a Palermo.

In quattro hanno fatto irruzione di fronte all’ingresso principale della Fiera. Uno di loro aveva una pistola con la quale ha minacciato i titolari. Il colpo è andato in fumo proprio per la reazione del ristoratore e dei figli, uno dei quali è finito in ospedale con una ferita alla testa colpito dal calcio della pistola.

Sono intervenuti gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e della squadra mobile che ora indaga. Erano all’incirca le tre quando il commando di 5 persone è arrivato a bordo di un’auto davanti all’ingresso del ristorante. Uno sarebbe rimasto nella vettura, gli altri quattro invece, come ripreso dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività, hanno fatto irruzione nel locale. Sono intervenuti anche i sanitari del 118 arrivati con due ambulanze e personale della scientifica della polizia per i rilievi e cercare tracce utili per risalire agli autori.

