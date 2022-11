Palermo, messa in sicurezza di monte Gallo: divieti di sosta e di parcheggio a Mondello e Sferracavallo

Continuano i lavori di messa in sicurezza di Monte Gallo e si prevedono disagi per chi risiede o si deve recare a Mondello e a Sferracavallo. A novembre saranno effettuati interventi per i quali è stata necessaria emanare una nuova ordinanza di totale chiusura di un parcheggio pubblico in alcune zone.

L’ordinanza

Le aree interessate dal divieto di circolazione e sosta riguardano il parcheggio comunale lato monte tra via Pindaro e via Tolomea. L'ordinanza rimarrà in vigore per tutto il mese di novembre per permettere alla ditta Unirock l’atterraggio dell’elicottero per l’approvvigionamento dei materiali necessari per completare l’intervento sulla parete rocciosa.

I lavori previsti

La decisione di vietare la circolazione tra via Pindaro e via Tolomea è dettata dalla sicurezza, visto che la ditta che si sta occupando dei lavori dovrà utilizzare un elicottero per la posa e il trasporto di materiale direttamente sopra il promontorio. Lavori necessari ed urgenti anche perchè con le prossime piogge invernali la situazione della parete potrebbe peggiorare, con possibili frane che finirebbero su strade e abitazioni.

