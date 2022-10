Un gatto è stato trovato morto affogato nella vasca delle Poste centrali in via Roma, a Palermo. Nella zona in molti si prendevano cura dell’animale. L’episodio ha subito scatenato la protesta degli animalisti. Una ragazza che ha visto l’animale morto nell’acqua ha chiamato le forze dell’ordine.

© Riproduzione riservata