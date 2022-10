Con l'auto sulla ringhiera del tram e poi si ribalta: ferito in codice rosso a Palermo

Auto ribaltata e un ferito trasportato in codice rosso in ospedale. È il bilancio dell'incidente avvenuto questa notte (30 ottobre) in via Leonardo da Vinci, a Palermo.

L'automobilista coinvolto, che fortunatamente non è in pericolo di vita, ha perso il controllo del mezzo su cui viaggiava ed è finito sulla ringhiera di protezione della linea del tram che attraversa quel tratto, collegando la stazione Notarbartolo con Borgo Nuovo. Probabilmente per la forte velocità, l'auto si è ribaltata su un fianco, tanto che è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per tirare fuori il conducente dall'abitacolo.

Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente, avvenuto intorno alle quattro del mattino, per capire cosa sia successo e se altri veicoli siano stati coinvolti, facendo poi perdere le proprie tracce, sarà necessario osservare le immagini delle telecamere di videosorveglianza dei tanti esercizi commerciali che si trovano in zona.

