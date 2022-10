Marittimi, licenze facili al porto di Palermo: una condanna e 13 assoluzioni

In ballo c’era la certificazione per diventare ufficiale di coperta o di sala macchine, per rivestire posti di responsabilità a bordo di navi da crociera o mercantili e in imbarcazioni da diporto. Un futuro lavorativo che era finito - a causa di una prova di esame dove era stato scoperto un inghippo - in una maxi-inchiesta definita forse troppo sommariamente «patenti nautiche facili». Ieri si è chiuso un secondo capitolo dell’indagine: il gip Filippo Serio ha deciso una condanna e 13 assoluzioni perché «il fatto non sussiste» col rito abbreviato; 12 «non luogo a procedere» e 19 rinvii a giudizio nell’udienza preliminare. Con il rito abbreviato ci sono state già 4 condanne nei confronti degli organizzatori della compravendita di titoli che ruotavano attorno alla scuola di formazione marittima, il centro De Santis, all'ingresso del porto.

