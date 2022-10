Libero per un cavillo il boss di Termini Imerese, revocati i domiciliari a Libreri

Alla tirata delle somme, secondo i calcoli del suo difensore, ha fatto più carcere di quello che avrebbe dovuto scontare a seguito delle condanne ricevute. Per Giuseppe Libreri, indicato come esponente di spicco della mafia di Termini Imerese, finito in carcere al Pagliarelli il 24 marzo del 2017 nell’ambito dell’operazione Black Cat, è ora scattata la revoca degli arresti domiciliari. La seconda sezione della Corte di appello ha accolto, con un’ordinanza firmata dal presidente Fabio Marino, la richiesta del difensore di Libreri, l'avvocato Ermanno Zancla: è stata quindi ricalcolata la pena, grazie alla continuazione dei reati. E dopo una serie di pronunce, calendario e codice alla mano, ha avuto successo la richiesta della difesa, che ha presentato istanza di estinzione della custodia cautelare e ottenuto la scarcerazione immediata per avvenuta completa espiazione della pena.

Libreri torna quindi libero qualche giorno dopo la scarcerazione per fine pena di un altro personaggio di spicco del clan di Caccamo e Termini Imerese, Diego Rinella.

Un servizio di Umberto Lucentini nell'edizione di Palermo del Giornale di Sicilia in edicola oggi

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE