Covid, in Sicilia cala la curva del contagio: 1.282 casi e tre morti

Scende la curva del contagio Covid in Sicilia. Nel bollettino sono segnalati 1.282 positivi, contro i 1472 di ieri, con 3 morti. I casi totali salgono a 1.688.122, le vittime a 12.247. Gli attuali positivi sono 20.749, +321; i guariti 1.655.126, +958. I ricoverati con sintomi sono 293, 16 in terapia intensiva, 299 in tutto, 6 meno di ieri.

Sono 13.140 i tamponi effettuati, con il tasso di positività al 9,7%, contro il 12,1% di ieri. A livello provinciale si registrano a Palermo 315 casi, Catania 324, Messina 172, Siracusa 128, Trapani 122, Ragusa 65, Caltanissetta 40, Agrigento 87, Enna 29.

Le regioni a rischio

Solo una regione nell’ultimo monitoraggio settimanale è classificata a rischio alto ed è la Puglia. La scorsa settimana erano due (Lazio, Puglia) più la provincia autonoma di Bolzano. Altre 7 sono a rischio moderato e sono: Toscana, Basilicata, Emilia Romagna, Liguria, Marche, Sardegna e Sicilia. Tutte le restanti sono a rischio basso.

© Riproduzione riservata