Bagheria, multe ai locali della movida fuorilegge e sequestro di pesce sottomisura

Multe ai locali della movida e sequestro di pesce sottomisura e in cattivo stato di conservazione. Questo il bilancio dei controlli della polizia municipale di Bagheria. Quattro locali sono stati multati dagli agenti della polizia locale per occupazione di suolo pubblico e per aver organizzato serate musicali non autorizzate. Nel corso dei controlli a una pescheria i vigili urbani hanno sequestrato alcuni esemplari di pesce spada sotto misura. I controlli dei veterinari dell’Asp hanno accertato che il pesce era in cattivo stato di conservazione ed è stato distrutto da una ditta specializzata.

© Riproduzione riservata