Mafia: 19 arrestati tra la Puglia e Palermo, anche un consigliere comunale e il presidente del Foggia Calcio

Dalle prime luci dell’alba, tra Bari, Palermo e Taranto, sono in corso arresti nei confronti di 19 soggetti (17 in carcere e 2 agli arresti domiciliari). Sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione, associazione finalizzata allo spaccio, finalizzata alla corruzione elettorale e scambio elettorale politico-mafioso. L’ordinanza è emessa dal Giudice per le indagini preliminari di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica/Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

L’esecuzione delle misure è in corso da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. L’inchiesta riguarda le ultime elezioni comunali di Bari. In carcere è finita anche Francesca Ferri, di Valenzano, capogruppo di Italia Popolare. E ai domiciliari, tra gli altri, l’imprenditore barese Nicola Canonico, attuale presidente del Foggia Calcio e ex consigliere regionale. Nelle elezioni comunali di Bari, Canonico era il referente della lista del centrodestra in cui venne eletta la Ferri, poi passata con la maggioranza.

L’inchiesta, battezzata «Valenza», prende le mosse dalle indagini svolte per lo scioglimento del Comune di Valenzano, ed è coordinata dai pm Fabio Buquicchio e Michele Ruggiero. Le ordinanze sono firmate dal gip Rossana De Cristofaro e riguardano, tra gli altri, esponenti di un clan mafioso operante a Valenzano collegato con i Parisi di Bari.

