Posteggiatori abusivi allo stadio di Palermo, scattano multe e denunce per otto

Otto posteggiatori abusivi sono stati multati e deferiti all'Autorità giudiziaria dalla polizia municipale. Questo nell'ambito dei controlli effettuati nel corso delle domeniche di ottobre nel cosiddetto «perimetro stadio» in occasione delle partite casalinghe del Palermo. Gli agenti hanno anche multato complessivamente 86 autovetture per violazione al codice della strada, in prevalenza per sosta irregolare, ed anche 7 taxi: due per sosta irregolare e cinque per violazione al Regolamento comunale, nello specifico queste autovetture erano posteggiate e senza autista a bordo.

«Di concerto con l'Amministrazione - ha detto il comandante Margherita Amato - si è deciso di implementare questo tipo di servizio in occasione delle gare casalinghe del Palermo. Questo a tutela di chi si reca allo stadio e contro, naturalmente, chi ancora crede che esistono delle "zone franche" senza regole e senza legge. Fronteggiare il fenomeno dei posteggiatori abusivi rientra infatti nelle priorità dei servizi della polizia municipale».

