Come salvare un bambino: corsi gratuiti in piazza a Palermo

«Le manovre per la vita» è il nome della manifestazione in programma stamattina (23 ottobre) a Palermo. Appuntamento in via Ruggero Settimo, all'altezza di via Magliocco dalle 10 alle 18.30 per una campagna a tutela dei bambini.

«Scopo dell’evento - spiegano gli organizzatori - è sensibilizzare la gente comune sulle manovre di salvataggio da praticare ai bambini in caso di soffocamento da corpo estraneo. Possono bastare infatti pochi gesti per salvare un bambino da urgenze quali, appunto , il soffocamento da corpo estraneo (un boccone che va di traverso o l’ingestione di un oggetto di piccole dimensioni), che è una delle cause più comuni di morte in età pediatrica. Le manovre però vanno fatte bene, secondo un protocollo medico, ed è per questo che a Palermo si svolgeranno dei veri e propri corsi con tanto di simulazione. La partecipazione è libera, gratuita e non richiede prenotazione». Presenti alla iniziativa promossa da Simeup, contemporanea in circa 50 piazze italiane, facendo da istruttori, numerosi medici e infermieri del pronto soccorso dell'Ospedale di bambini Di Cristina e del pronto soccorso pediatrico di Villa Sofia-Cervello, oltre che gli specializzandi in pediatria dell’Università di Palermo.

