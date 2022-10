Da Londra in volo per Palermo ma Ryanair li imbarca per Dublino

Un viaggio da incubo, iniziato tra ritardi, cambi di gate e alla fine destinazione sbagliata. È accaduto all’aeroporto di Stansted, a Londra, dove i passeggeri hanno atteso per quattro ore il loro volo Ryanair diretto verso Punta Raisi. Per poi ritrovarsi, però, in un areo diretto a Dublino. Bloccato in tempo prima del decollo.

Il volo, il FR3918, sarebbe dovuto decollare dall'Inghilterra alle 17.25, orario inglese. Qualche ora dopo, tramite mail, i passeggeri sono stati invitati a cambiare destinazione o volo. Ma non c'era nessun altro volo in tabellone per Palermo.

Alle 19 è iniziato l'imbarco e solo dopo che tutti si erano sistemati sull’aereo, gli assistenti di volo hanno invitato tutti a sbarcare perché l'aereo non era diretto a Palermo, ma a Dublino. Al terzo cambio di gate, finalmente alle 21 è iniziato l’imbarco per Palermo. Arrivo in tarda serata, con passeggeri sfiniti, stremati e increduli per un’avventura tutta da raccontare.

