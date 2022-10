Palermo, rapina una turista: fermato da un carabiniere libero dal servizio

Ha tentato di rapinare una turista polacca al Foro Italico a Palermo. La donna si è difesa con tutte le forze e ha iniziato a chiedere aiuto. Un carabiniere libero dal servizio l’ha aiutato. Il tunisino di 39 anni ha tentato la fuga inseguito dal militare. Nella corsa per sfuggire all’arresto è finito contro un’auto in transito. A questo punto il militare è riuscito a bloccarlo e ha chiamato soccorso attraverso la sala operativa. Nello scontro con la vettura ha riportato una contusione al ginocchio. E’ stato medicato dai sanitari del 118 e poi portato in carcere. L’arresto è stato convalidato dal gip.

