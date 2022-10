Petralia Soprana, crollo di calcinacci alla materna di Pianello: i bambini trasferiti

Alcuni calcinacci sono caduti dal soffitto in un ambiente della scuola materna a Pianello frazione di Petralia Soprana, nel fine settimana scorso, quando non c'erano alunni e insegnanti. Oggi il plesso è chiuso ed entro la prossima settimana le sezioni saranno nuovamente operative, in accordo con il dirigente scolastico, nella vicina scuola elementare.

Il crollo dei calcinacci è stato scoperto lunedì scorso - 17 ottobre - alla riapertura delle classi. Subito sono scattate le verifiche dell’ufficio tecnico del Comune che ha constatato il distacco dell’intonaco dal soffitto dovuto, molto probabilmente, al suo spessore eccessivo.

«Un crollo improvviso che poteva avere esiti che non vogliamo neanche immaginare - afferma il sindaco Pietro Macaluso -. Stiamo già pensando agli interventi da fare per far rientrare in tempi brevi gli alunni nella loro scuola».

