Palermo, raccolta fondi per salvare Silvana: "Le serve un farmaco costoso, aiutateci"

Un appello, una raccolta fondi per sconfiggere un tumore molto, molto raro. Una mamma palermitana, Teresa Pellitteri è in cerca di aiuto per comprare un farmaco inibitore per la figlia Silvana, di soli 40 anni, anche lei madre di una bimba di 5 anni, affetta da leiomiosarcoma di alto grado. Teresa racconta la storia nella piattaforma gofundme: "Nel 2018 è stata operata d'urgenza per un fibroma nell'utero, con una tecnica denominata "morcellamento". Purtroppo la diagnosi dell'esame istologico rilevo' un Leimiosarcoma uterino (tumore maligno raro). A causa del morcellamento le cellule tumorali sono state sparse in tutto l'addome pelvico" Ed è qui che inizia il calvario di Silvana

"Si e' sottoposta a circa 9 interventi ma senza successo, in quanto il tumore si e' sempre ripresentato. Siamo stati nei migliori centri oncologici in Italia e anche all'estero in particolare in Francia a Lione, dove attraverso un esame specifico e' stata rilevata la presenza di una mutazione genetica del BRCA - scrive la signore Pellitteri -. L'oncologa ha proposto di chiedere l'accesso ad un farmaco inibitore "Olaparib" presso l'associazione sanitaria italiana data la presenza di tale mutazione. Purtroppo l'agenzia italiana del farmaco AIFA non riconosce ancora questo farmaco per il tumore all'utero con la mutazione BRCA come nel caso di Silvana".

L'oncologo che ha sempre seguito Silvana, visto la scarsa risposta alle varie chemioterapie e il progredire della malattia afferma che si potrebbe abbinare questo farmaco "Olaparib" con la chemioterapia attuale con la speranza di bloccare la malattia in modo da dare la possibilità a Silvana di continuare a vivere e poter stare accanto alla sua piccola bimba di 5anni.

"Purtroppo per noi come famiglia acquistare questo farmaco "Olaparib" comporta dei costi molto elevati ogni mese, e noi non riusciamo da soli con le nostre risorse ad acquistarlo, per questo stiamo chiedendo aiuto ai nostri amici e conoscenti nella speranza tutti insieme di poter aiutare Silvana". L'obiettivo fissato è 30000 euro, fino ad ora la raccolta è arrivata a 17000 (qui il link per partecipare: https://www.gofundme.com/f/insieme-possiamo-fare-tanto-per-aiutare-silvana?utm_medium=referral&utm_source=unknown&utm_campaign=comms_gfm+insieme-possiamo-fare-tanto-per-aiutare-silvana).

Chiunque volesse contribuire può versare ciò che ha nel cuore su questo numero di conto:

Intestato a Teresa Pellitteri

IT65 B076 0104 6000 0102 5667 062

