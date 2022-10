Palermo, ridotti i divieti per il film sui Florio ma arriva la nuova protesta dei residenti a piazza Marina

Continuano le proteste per l’interdizione alla sosta di piazza Marina, a Palermo. Questa mattina, un gruppo di residenti si è riunito nei luoghi che da domani ospiteranno i camion e macchine da presa della serie televisiva «I leoni di Siclia», tratta dal best seller di Stefania Auci. Una protesta arrivata nonostante la scelta del Comune di ridurre i divieti di sosta e, dunque, i possibili disagi.

«Ennesimo divieto di sosta con rimozione forzata a piazza Marina - ha detto Antonio Nicolao, già vicepresidente e consigliere della prima circoscrizione -. Da tempo la piazza è oggetto di set cinematografici e noi capiamo l’importanza di questi lavori, ma non si può inibire per 63 giorni la sosta ai residenti. Decine e decine di posti non potranno essere utilizzati. Non è accettabile un centro storico dove siamo vicini alle festività natalizie, e quindi necessità di shopping e di mangiare qualcosa, non è accettabile. L’amministrazione deve dialogare con la circoscrizione: si faccia di tutto per trovare spazi adeguati , magari non all’interno del centro storico».

Tra i residenti in protesta questa mattina Domenico Chiazzese: «Questa chiusura è inaccettabile. Anche gli invalidi non potranno posteggiare per due mesi». «Sono un invalido - racconta Antonino Ciaramitaro -. Con questa ordinanza non potrò posteggiare per due mesi, non capisco perché i sacrifici dobbiamo farli noi: non si potrebbero spostare i camion al Foro italico? Come faccio a non posteggiare per mesi».

«Siamo scoraggiati - spiega un altro residente - da questa ennesima ordinanza. Stiamo manifestando il disamo che abbiamo. Non abbiamo dove posteggiare le automobili. Nonostante la modifica e la riduzione del 50% dell’area inibita andremo incontro a gravi disagi. In questa zona abbiamo difficoltà a trovare parcheggio senza che ci siano divieti, immaginiamoci con questa ordinanza che limita e restringe l’area di parcheggio a cosa andremo incontro».

