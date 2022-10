Auto in fiamme, traffico in tilt in viale Regione Siciliana a Palermo

Traffico in tilt in viale Regione Siciliana a Palermo, in direzione Catania. Una macchina, una Mercedes Classe A, è andata in fiamme, per cause ancora da verificare, poco prima del sottopasso di via Pitrè. Sono stati chiamati i vigili del fuoco, che stanno intervenendo per spegnere l'incendio.

L'autista è riuscito a scendere prima che le fiamme divorassero la vettura, non c'è nessun ferito. La circolazione nella zona è fortemente rallentata. Un problema non da poco, visto anche il giorno, venerdì pomeriggio, quando il traffico nella principale arteria stradale della città è più intenso del solito. Anche per questo sono subito arrivate in viale Regione delle pattuglie della polizia municipale.

© Riproduzione riservata