La carne era nel frigo spento: sequestrati 120 kg, il conducente del furgone era partito da Belmonte

La polizia stradale a Buonfornello ha sequestrato 120 chili di carne in cattivo stato di conservazione che stava per essere portata da Palermo a Messina in un furgone con l’impianto di refrigerazione spento. Il conducente, 50 anni, del veicolo è stato denunciato, non sarebbe stato in grado di esibire alcuna documentazione che attestasse la provenienza dei prodotti. L’uomo era partito da Belmonte Mezzagno. I veterinari dell’Asp di Palermo che hanno ispezionato la carne hanno disposto poi che venga distrutta da una ditta specializzata per evitare che finisse sulle tavole dei consumatori o nelle bancarelle degli ambulanti.

© Riproduzione riservata