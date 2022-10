Caso Diciotti, Salvini a processo mentre lo scafista torna libero

Chissà cosa ne penserà Matteo Salvini: Ashraf Abnibrahim, uno degli scafisti del viaggio di 177 migranti verso la Sicilia, poi salvati dalla nave Diciotti nell’agosto 2018, pur essendo stato condannato a otto anni di carcere, è stato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare. La vicenda è la stessa da cui scaturì il processo contro l’ex ministro dell’Interno, ancor oggi in corso in tribunale, a Palermo, per una serie di reati, tra cui il sequestro di persona, legato al ritardo nello sbarco, la cui responsabilità viene attribuita proprio al leader della Lega. Ora Abnibrahim, egiziano di 43 anni, riconosciuto colpevole ad Agrigento, è riuscito a fruire di una serie di circostanze processuali favorevoli, che la dicono pure lunga sullo stato della giustizia italiana.

Un servizio di Riccardo Arena sul Giornale di Sicilia oggi in edicola

© Riproduzione riservata