Il racconto choc di una donna a Palermo: "Mi stavano uccidendo per uno scippo"

I rapinatori non hanno esitato a trascinarla sull’asfalto per portarle via la borsa ma la vittima ha resistito, riuscendo a salvare i suoi beni, ed è rimasta gravemente ferita.

Una sera da incubo per una donna di 39 anni, che adesso porta sul volto e nel corpo i segni della brutale aggressione. Oltre a ferite ed escoriazioni, ha riportato anche una frattura a un braccio. L'ennesimo caso di selvaggia violenza, in una città in cui troppo spesso si fa ricorso alle maniere forti sul fronte dei cosiddetti reati predatori, è andato in scena mercoledì poco prima delle 23 in via Enrico Albanese, dove la donna si era incamminata per fare rientro a casa.

All'improvviso è stata affrontata da un uomo che le ha sbarrato la strada.



Da via Albanese è stato poi lanciato l'allarme alla polizia e al 118. Sul posto è giunta un'ambulanza che ha trasportato la donna al pronto soccorso dell'ospedale Buccheri La Ferla.

