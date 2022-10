Lutto al Policlinico di Palermo, è morto il professore Antonio Pinto

Il Policlinico di Palermo perde un pezzo della sua storia. È morto ieri, all’età di 72 anni. il professore Antonio Pinto, ordinario di Medicina Interna. Il medico, molto stimato nell’ambiente ospedaliero, lascia un grande vuoto.

Diversi i post di cordoglio su Facebook di colleghi ed ex allievi che lo ricordano con affetto, che parlano di “un Maestro e un caro Amico che ci ha lasciati troppo presto”. “Era una persona per bene ed affettuosa, oltre che un gran professionista”, “Un uomo mite ma con spirito sarcastico, intelligente e preparato”. E ancora “un uomo, un medico, una persona mite con molta signorilità”.

Sempre su Facebook, un lungo post di Aulett@‘99, associazione indipendente, apartitica e autonoma degli studenti di Medicina che “porge le più sentite condoglianze alla famiglia del compianto prof. Antonio Pinto. Il professore Pinto è stato mentore e guida di numerosi studenti e ancora di salvezza per innumerevoli pazienti. Addolorati per il grave lutto che colpisce non solo la scuola di Medicina e Chirurgia ma l’Ateneo tutto, partecipiamo sentitamente al dolore della famiglia e degli affetti più cari”.

