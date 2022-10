Pesce non tracciato, sequestrati 200 chili e multato un ristoratore di Isola delle Femmine

Duecento chili di pesce sequestrato in un ristorante di Isola delle Femmine perché senza tracciabilità e non tutto tenuto in stato di conservazione accettabile. I militari della guardia costiera oltre al sequestro del pesce hanno multato il ristoratore di 1.500 euro. Il pesce è stato dichiarato dai veterinari dell’Asp non idoneo al consumo e quindi è stato distrutto.

Sempre nel fine settimana i militari della Capitaneria hanno sequestrato circa 50 chili di pesce non tracciato a un ambulante, multato di 1.500 euro.

