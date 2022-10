Schianto tra pullman e moto a Terrasini, un ferito: traffico in tilt

Ancora un incidente nel Palermitano. A Terrasini, sulla statale 113, si sono scontrati un pullman e una moto, intorno alle 15 di questo pomeriggio. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che sono intervenuti sul posto, il bus e la moto si sono scontrate per una manovra sbagliata da parte di uno dei due alla guida, cosa che accerterà le indagini, con i rilievi che sono stati effettuati dai militari.

Nell'impatto ad avere la peggio è stato il motociclista, che è stato prima soccorso dal personale del 118 e poi trasportato all'ospedale Cervello in codice giallo: non ha la riserva sulla vita e le condizioni non sono gravi. Nessun problemi per i pochi passeggeri del pullman: per loro solo spavento. Il traffico nella zona è andato completamente in tilt e solo nel tardo pomeriggio la situazione è stata sbloccata.

© Riproduzione riservata