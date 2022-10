Una donna alla guida di una Hyundai ha sfondato una vetrina a Palermo. Secondo quanto ricostruito dal personale dell'infortunistica della polizia municipale, la guidatrice ha sbagliato una manovra (ha messo la prima piuttosto che la retromarcia), perdendo il controllo dell'auto e finendo in una vetrina di un negozio in via Liszt. L'autista non ha riportato ferite ed è stata soccorsa sul posto.

