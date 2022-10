Concorso bandito, svolto e poi sospeso all'Arpa Sicilia: l'appello dei candidati

Un concorso tormentato finito con un nulla di fatto. Il 30 luglio 2020 l'Arpa Sicilia (l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) pubblica sui suoi canali istituzionali il bando e i requisiti per un concorso pubblico per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di 57 persone, con background e mansioni diverse. La casella postale della responsabile del procedimento si riempie presto di mail ma il 31 agosto – data ultima per la presentazione della domanda – dall'Arpa arriva una nuova comunicazione: considerato l’ingente numero di pec arrivate, al fine di regolarizzare la candidatura alla procedura concorsuale, l'Arpa apre la possibilità di presentare domanda nuovamente.

Nuovo giro: dalle 8 del mattino dell'1 settembre 2020 fino alle 13 del 4 “i candidati – si legge nel documento - devono, pena l'esclusione, inviare una nuova istanza corredata di tutti gli allegati e della ricevuta di attestazione della mancata consegna o accettazione pec”.

E così fanno in tanti, anche se – tra covid e burocrazia a rilento – passa più di un anno prima che i concorrenti vengano convocati. Le prove preselettive si svolgono tra il 30 novembre e il 2 dicembre 2021, al Padiglione ”F1” del centro “Le Ciminiere” di Catania. Ma a presentarsi saranno pochi dei candidati che avevano presentato la richiesta di partecipazione. “Se la domanda l'avevano presentata circa quindicimila concorrenti – spiega Giovanni Feliciotti, che ha scritto alla redazione di Gds.it – in quei giorni si sono presentati non più di duemila persone. In molti, nel giro di un anno, persero i contatti”.

Poi l'improvvisa revoca del concorso, in ballo i posti per dieci collaboratori amministrativi, 31 sanitari/tecnici/professionali, nove assistenti tecnici, quattro amministrativi e tre autisti. Dall'Arpa, sollecitata per una replica sull'argomento, non è stato possibile ricevere una risposta.

I candidati non ci stanno e un centinaio di loro ha presentato un ricorso al Tar. Feliciotti lancia un appello: “Ci rivolgiamo al nuovo presidente della Regione affinché possa fare luce su questa vicenda. Siamo in attesa che qualcuno possa dare risposte a questi fatti che non trovano una logica”.

